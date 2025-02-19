В Перми заметно подорожали рыба и овощи

В январе 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,1%, сообщает Пермьстат. По данным статистического ведомства, товары и услуги дорожали опережающими темпами.

Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась за прошедший месяц на 1,4%, заметное влияние на это оказало удорожание плодоовощной продукции и алкогольных напитков. Так, в январе на 6% подорожали картофель и белокочанная капуста, на 12% — огурцы, а помидоры подешевели на 4%. Также зафиксирован 5%-ный рост цен на рыбу лососевых пород. По данным Пермьстата, увеличение стоимости продукции общественного питания за месяц составило 1,5%.

Цены на непродовольственные товары поднялись в текущем периоде в среднем на 0,6%.

Среди обследуемых в Пермском крае услуг заметно подорожали услуги правового характера — на 9,5–27%, сообщает ведомство. В 1,4 раза увеличилась стоимость повторного получения гербового документа. Кроме того, подорожал проезд в пригородных поездах (на 10,4%) и поездах дальнего следования (на 3,9%). Зафиксирован рост цен на услуги междугородной телефонной связи (на 8%), зарубежного туризма (на 7,5%), банковские услуги (на 6%), услуги организаций культуры (на 4,3%).