DOGMA открыла новый офис продаж в ЖК «Рекорд»

Федеральный девелопер DOGMA завершил строительство нового двухэтажного офиса продаж в жилом квартале бизнес-класса «Рекорд».

Он расположен справа от въезда в комплекс со стороны улицы Новороссийской. Время работы осталось прежним — ежедневно с 9:00 до 21:00.

В офисе клиенты могут более подробно ознакомиться с проектом на интерактивном макете, выбрать наиболее подходящий лот — для собственного комфорта или выгодной инвестиции. В ЖК «Рекорд» к покупке доступны как квартиры классических форматов с отделкой и без, так и с увеличенной кухней-гостиной, витражным или французским остеклением, французским балконом, а также уникальные двухуровневые квартиры с дровяным камином и террасой. Менеджеры компании подберут наиболее оптимальные условия покупки — расскажут об актуальных акциях, предложат ипотечные программы, помогут рассчитать платеж и направить заявки в банки.

Дома высотой в 24 этажа объединены в несколько полузакрытых кварталов, формируя камерное пространство. Архитектурная мысль сфокусирована на создании гармонии между эстетикой и функциональностью, где каждый элемент призван подчеркнуть уникальность комплекса. Лаконичные фасады украшены выразительными черными молдингами и контрастной подсветкой, а панорамное остекление придает зданиям монументальность и подчеркивает строгий стиль. На территории появятся медицинский и фитнес-центр, престижные супермаркеты, аптеки, сад непрерывного цветения и ресторанный дворик с аллеей и фонтаном, арт-объекты, а также спортивные и современные развивающие детские игровые площадки.

Отделка лобби в ЖК «Рекорд» будет выполнена из долговечного керамогранита под мрамор, в интерьере использованы спокойные тона и акцентные элементы. Камерная зона ожидания спроектирована таким образом, чтобы одинаково эффективно использоваться как резидентами, так и посетителями. В одном из корпусов реализована демоверсия лобби, при желании можно ее посетить, самостоятельно оценить дизайн и качество отделочных материалов. Бесшумные лифты и продуманная инженерия создадут дополнительный уровень комфорта жителей.

В жилом комплексе предусмотрена качественная система безопасности. Камеры системы видеонаблюдения установят не только во дворе, но и в холлах, коридорах на этажах и в паркинге. Благодаря концепции «двор без машин» территория будет полностью огорожена и закрыта для движения транспорта. Для машин же предусмотрены подземные парковки с зарядными станциями для электромобилей. Всем жителям будет доступна система «умный дом», которая позволит управлять комфортом одним нажатием в смартфоне.

На территории жилого квартала уже работает детский сад на 110 мест, ведется строительство школы на 1550 учеников, запланировано возведение храма с уникальной архитектурой в окружении зеленой зоны.

Узнать более подробную информацию о проекте, ценах, акциях и спецпредложениях можно по телефону 8 800 222 22 68, на сайте компании или в официальном телеграм-канале. Застройщик: ООО СЗ «ДОГМА-РЕКОРД». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: ЖК «Рекорд».

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