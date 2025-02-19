Винтовку, автомат и несколько пистолетов изъяли полицейские у жителя Варнавина

В Варнавине (Нижегородская область) у местного жителя изъято оружие, комплектующие к нему и боеприпасы. Владелец оружия задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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По данным полиции, дома у нижегородца обнаружили мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом и глушителем, автомат и два магазина к нему, предмет похожий на пистолет-пулемет, семь различных пистолетов, более 2 тыс. патронов различного калибра, 14 магазинов к оружию, на которые у владельца отсутствовало разрешение.

Со слов задержанного, оружие он нашел в июне 2024 года. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Андрей Репин