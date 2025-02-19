Бастрыкин затребовал доклад о ситуации в приемной семье в Башкирии
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе доследственной проверки по факту нарушения прав детей в приемной семье в республике, сообщает пресс-служба ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
В телевизионной передаче обсуждалась история семьи из Башкирии, где, по словам детей, приемные родители издевались над ними и не заботились о них должным образом. Как сообщила удочеренная девочка, мать отдавала ей не все полагающиеся деньги.