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Бастрыкин затребовал доклад о ситуации в приемной семье в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе доследственной проверки по факту нарушения прав детей в приемной семье в республике, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В телевизионной передаче обсуждалась история семьи из Башкирии, где, по словам детей, приемные родители издевались над ними и не заботились о них должным образом. Как сообщила удочеренная девочка, мать отдавала ей не все полагающиеся деньги.

Майя Иванова

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