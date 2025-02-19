В Башкирии хотят упростить получение пособия по безработице для участников СВО
Депутаты Курултая Башкирии предлагают упростить оформление пособий по безработице для участников СВО. Как сообщают в пресс-службе парламента, за военнослужащими (вне зависимости от категории — мобилизованными, добровольцами или контрактниками) хотят закрепить право на максимальную сумму пособия без предъявления справки о доходах. Законопроект о соответствующих изменениях в федеральный закон «О содействии занятости населения» парламентарии готовятся внести в Госдуму.
Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ
Сейчас справка о доходах выдается Министерством обороны, ее получение может занять много времени, на протяжении которого бывшие бойцы рискуют остаться без средств к существованию, цитирует пресс-служба парламента его спикера Константина Толкачева.
Также депутаты предлагают увеличить срок, в течение которого будут выплачиваться пособия по безработице бывшим военнослужащим — с шести месяцев до года.