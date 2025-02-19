Главы саратовских районов проверят готовность техники и пожарной охраны

В Саратовской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Его участники уделили особое внимание противопаводковым мероприятиям и пожароопасному сезону 2025 года.

Заседание прошло под руководством и.о. зампредседателя правительства региона Сергея Соколова. Он указал на важность объединения усилий исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций. Господин Соколов призвал глав районов проверить готовность техники, пожарной охраны, состояние противопожарной защиты населенных пунктов и лесов.

Как передали гидрометеорологи, сейчас в Саратовской области высота снежного покрова в среднем составляет не более 30% от нормы. Специалисты прогнозируют весеннее половодье ниже нормы. При этом на заседании было заявлено о необходимости подготовки к различным сценариям развития событий.

Павел Фролов