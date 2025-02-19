В новом зоопарке введены в эксплуатацию 16 объектов

Как сообщает минстрой Пермского края, в новом зоопарке готов к эксплуатации львятник, внутренние вольеры и павильоны для медведей, волков, оленей и тропических птиц. В группе «Африканская саванна» готовы «дома» для леопардов и ночных животных, а также просторное здание площадью более 1,2 тыс. кв. м для львов и гиен с двумя наружным вольерами. В новых вольерах создают условия, приближенные к естественной среде обитания животных.

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Помимо возведения самих вольеров строители ведут пусконаладку оборудования. Основные работы еще продолжаются в тематической группе «Полярный мир». Здесь завершается установка бронированных четырехметровых стекол в павильонах белых медведей и ведется устройство систем водоподготовки для животных.

В новый зоопарк уже переехали альпака, лошади, козы, як, белоплечие орланы, сообщает пресс-служба минимущества.

Напомним, строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорном ведется с 2017 года. Открытие может состояться летом 2025 года. Оценочная стоимость комплекса зоопарка составляет 7,06 млрд руб. В январе также сообщалось, что ветеринарная лечебница в санитарно-карантинном блоке нового комплекса пермского зоопарка получила лицензию на работу.