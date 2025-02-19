Мошенники развели жителя Батайска на один миллион рублей

В Батайске мужчина стал жертвой мошенников и потерял более одного млн руб. в попытке заработать на перепродаже валюты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 37-летний житель города получил сообщение в мессенджере от сотрудницы инвестиционной компании, которая предложила ему обучение с обещанием быстрого роста капитала. В декабре прошлого года мужчина перевел на биржевой счет 200 тыс. руб. и оформил онлайн-кредит на 825 тыс. руб. Мошенники убедили жертву, что на его счет пришла прибыль в размере 1,5 млн руб.

Однако злоумышленники потребовали от мужчины внести еще 300 тыс. руб. для прохождения «протокола безопасности». Он отказался, после чего получил угрозы блокировки аккаунта. Мужчина рассказал все отцу и предложил оформить новый кредит, однако отец распознал мошенников и обратился в полицию.

В общей сложности ущерб составил более 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Уточняется, что полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что 18-летний студент из Шахт стал курьером мошенников и после кражи 550 тыс. руб. у пенсионера оказался под следствием.

Снежана Стодольская