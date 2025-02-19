Следствие начало проверку после гибели астраханки на пожаре

Следственный отдел по Трусовскому району Астрахани приступил к процессуальной проверке по факту гибели местной жительницы на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, вечером накануне, во вторник, загорелся одноэтажный деревянный дом на ул. Белорецкой. Огнеборцы потушили пожар и нашли тело женщины 1979 года рождения. Речь идет о хозяйке жилища, которая злоупотребляла алкоголем.

К пожару привело, предварительно, нарушение требований безопасности при эксплуатации печи. Как только проверка завершится, следователи примут процессуальное решение.

Павел Фролов