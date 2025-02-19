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Начальника нижегородской пожарной части осудили за мошенничество с зарплатой

По сообщению пресс-службы Нижегородского райсуда, вынесен приговор по уголовному делу сотрудников МЧС. Бывшего начальника 133-й пожарной части Анатолия Ванина обвинили в том, что используя свое служебное положение, он трудоустроил пожарным Александра Протасова. Тот на службе не появлялся, но ему с апреля 2017 по июль 2020 года начислялась и выплачивалась зарплата. Полученными средствами фиктивный пожарный затем делился с начальником, причиненный ущерб областному управлению по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности составил 676 тыс руб.

Александр Ванин вину в крупном мошенничестве по сговору с подчиненным не признал. Его осудили на три года условно со штрафом в 50 тыс. руб. Александр Протасов признал вину, но с меньшей суммой ущерба – его наказали штрафом в 300 тыс. руб.

Дело в отношении Анатолия Ванина слушалось в суде повторно. В 2023 году его впервые осудили на условный срок, однако областной суд затем этот приговор отменил, направив дело на новое рассмотрение. Анатолий Ванин утверждал, что он никого не обманывал, а в пожарной части с ведома вышестоящего руководства числились два профессиональных спортсмена. Один играл за хоккейный клуб МЧС «Звезда», другой участвовал в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. В части они не появлялись, но зарплату получали. Хоккеист затем перечислял на карту начальника 13 тыс руб., – якобы таким образом сотрудники скидывались на нужды пожарной части.

Иван Сергеев

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