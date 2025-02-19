На 87 водителей в Петербурге составили около тысячи протоколов за неоплату штрафов

В результате рейда сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга выявили 87 неплательщиков штрафов среди водителей. В отношении их составили около тысячи административных протоколов, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Полиция в ходе рейда проверила машины с иностранными номерами. В поле зрения правоохранителей попали около 2000 транспортных средств. В отношении водителей составили 1218 административных протоколов. Чаще всего за рулем были граждане ближнего зарубежья и прибалтийских республик.

«Около ста автомобилей в качестве обеспечительной меры помещены на спецстоянку. Туда же поместили и 33 автомобиля, у которых были выявлены явные признаки изменения номеров агрегатов»,— добавили в полиции.

На медосвидетельствование отправили 18 человек. За отказ от прохождения теста на пять человек были оформлены протоколы. Из-за нарушения норм миграционного законодательства в отделы полиции забрали 81 водителя.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 100 нетрезвых водителей задержали в Петербурге за минувшие выходные.

Татьяна Титаева