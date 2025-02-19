Количество самозанятых на Кубани выросло более чем на треть

В 2024 году количество самозанятых в Краснодарском крае увеличилось на 35%. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу управления ФНС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

К 1 января 2025 года количество самозанятых в Краснодарском крае составило 606,9 тыс. человек. Это на 34,7% больше, чем годом ранее, когда их число достигло 450,5 тыс. человек. Наиболее популярными видами деятельности остаются маникюр, строительство, перевозка пассажиров, аренда квартир и торговля самостоятельно произведенным товаром.

В декабре 2024 года в России насчитывалось 12 млн самозанятых. Из них примерно 30% — в возрасте от 26 до 35 лет, 23% — младше 25 лет, а 27% — от 36 до 45 лет. На возрастные категории от 46 до 55 лет и старше 55 лет приходится 12,8 и 6,3% соответственно.

Алина Зорина