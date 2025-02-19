В пермском аэропорту задерживаются рейсы до Махачкалы и Минеральных Вод

В международном аэропорту «Пермь» задерживается вылет двух рейсов до Махачкалы и Минеральных Вод. Как указано в онлайн-табло на сайте аэропорта, на рейсе до Махачкалы завершена посадка, тогда как отправка самолета должна была состояться в 6:15. Регистрация на рейс началась в 7:00. Полет осуществляет авиакомпания «Азимут» на борте Superjet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аэропорт «Пермь» Фото: аэропорт «Пермь»

Рейс из Перми в Минеральные Воды по расписанию был назначен на 14:30. Теперь посадка на борт состоится в 15:30. Этот полет тоже организует компания «Азимут».