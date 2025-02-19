В Самарской области высокопоставленного силовика заподозрили в краже 1,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении замначальника отдела МВД РФ Клявлинского района Самарской области Тимофея Осипова. Он подозревается в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году полицейский «незаконно завладел банковской картой местного жителя и снял с нее» 1,2 млн руб. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Суд по ходатайству следствия арестовал подозреваемого. В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что полицейский отстранен от служебных обязанностей и в отношении него проводится проверка. Если силовики установят вину замглавы межрайонного отдела МВД РФ из Клявлинского района, полицейского уволят, и он понесет наказание, а его руководство «привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей», отметили в региональном главке.

Георгий Портнов