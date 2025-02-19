В Пензе на реконструкцию дорог могут выделить 48 млн рублей

В Пензе накануне, во вторник, состоялось заседание комиссии по бюджету и экономике, участники которого предложили увеличить доходную часть бюджета города на 361 млн руб. В этом году она может вырасти до 20,4 млрд руб.

Существенную сумму хотят направить на работу управления градостроительства и архитектуры. На благоустройство сквера на пересечении улиц Володарского и Максима Горького могут выделить свыше 16 млн руб. На капремонт бассейна в спортшколе олимпийского резерва «Горизонт» могут потратить более 33 млн руб.

В ходе заседания поступило предложение выделить на ремонт гидротехнического сооружения Верхнего пруда свыше 10 млн руб. По информации пресс-службы пензенской гордумы, на реконструкцию дорог могут направить более 48 млн руб. Речь идет и о строительстве участка, который соединяет улицы Антонова и Измайлова.

Павел Фролов