Число электромобилей выросло в полтора раза в Ярославской области

В Ярославской области в 2024 году число легковых электромобилей увеличилось на 48%, следует из статистики, опубликованной на stat.gibdd.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В 2023 году в регионе было зарегистрировано 200 электромобилей (исключая гибриды), в 2024 году их стало 296. Число легковых автомобилей с гибридной силовой установкой выросло еще более значительно: с 480 до 853 или на 78%.

В основном электромобилями и гибридами владеют физические лица, однако один легковой электромобиль в регионе есть в собственности органов государственной или муниципальной власти.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев поручил создать в каждом районе области заправки для электромобилей, сейчас в регионе их 48.