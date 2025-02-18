Глава Т-Банка Станислав Близнюк в первом выпуске совместного проекта Центрального университета и издательского дома «Коммерсантъ» «Директора и люди» назвал три основные ценности, определяющие стратегию организации: клиенты, сотрудники и акционеры. Причем именно в таком порядке. «Мы хотим развивать капитал в широком смысле. Это выгодно, поскольку довольный клиент приводит новых клиентов». Численность сотрудников, создающих продукт, будет увеличиваться. Сильная сторона Т-Банка — возможность ротации внутри компании, когда человек может двигаться внутри структуры и тем самым нарабатывать опыт.

Средняя доля иностранцев в советах директоров крупных российских публичных компаний в 2024 году сократилась вдвое, до 6%. Как пишет Frank Media, в большинстве компаний иностранных директоров не было совсем. Их текущая доля сейчас близка к минимальным мировым значениям.

Поставщик решений в области цифровой трансформации и информационной безопасности Softline планирует направить на выплату дивидендов за прошлый год порядка 1 млрд руб. Выплата запланирована ориентировочно на июль 2025-го, а совет директоров по этому вопросу может собраться ближе к лету. Годом ранее компания получила чистый убыток.