На Кубани в 2025 году расчистят 36 км русел рек

Правительство России направило Краснодарскому краю 116 млн руб. из федерального бюджета на расчистку 24 км на семи участках русел рек в 2025 году. Работы планируют проводить в Горячем Ключе, Геленджике и Туапсинском муниципальном округе. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе координационного совещания в Сочи под руководством главы МЧС, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Кроме того, за счет краевого бюджета планируется проведение работ еще на семи участках общей протяженностью 12 км. По словам главы Кубани, наибольшую опасность представляют реки в горной и предгорной части региона, особенно в районе Сочи, где уже сейчас проходят залповые ливни.

Господин Кондратьев отметил, что сейчас на территории края установлены 311 автоматических датчиков уровня воды на реках и отработана система оповещения населения.

Вместе с тем мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об образовавшемся провале на дороге в селе Веселое после ливней, из-за чего прервалось автобусное сообщение между населенным пунктом и городом. Вениамин Кондратьев поручил оперативно устранить повреждения.

Анна Гречко