В Татарстане планируют ввести обязательные проверки для застройщиков

Проект постановления, меняющий правила надзора за долевым строительством в Татарстане, прошел антикоррупционную экспертизу. Документ вводит обязательные проверки застройщиков и расширяет основания для внеплановых инспекций. Соответствующий документ размещен на сайте Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительная площадка многофункционального комплекса на берегу реки Казанки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Строительная площадка многофункционального комплекса на берегу реки Казанки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Проект предусматривает обязательные профилактические визиты сроком до 10 дней. Они позволят инспекторам проверять объекты, запрашивать документы и назначать экспертизы. Также в рамках проекта вводятся внеплановые проверки без уведомления застройщиков при выявлении нарушений. Кроме того, малый и средний бизнес, НКО, гос- и муниципальные учреждения смогут запросить инициативные визиты для получения рекомендаций.

Внеплановые проверки теперь требуют согласования с прокуратурой, кроме предусмотренных законом случаев. Застройщики смогут обжаловать действия инспекторов в течение 30 дней, а предписания — в течение 10 рабочих дней. Результаты проверок будут оформлять актами с указанием нарушений и переводить в цифровой формат.

Анар Зейналов