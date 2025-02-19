В Татарстане потратят 553 млн рублей на вывоз мусора из девяти районов

В Татарстане в 2025 году организуют вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из девяти муниципальных районов. Общая стоимость услуг составит 553 млн руб. Тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Вывоз ТКО пройдет в двух зонах. Первая включает Заинский, Сармановский, Азнакаевский, Муслюмовский, Бавлинский и Ютазинский районы, где объем отходов составит около 460 тыс. кубометров. Стоимость услуг здесь оценивается в 212,2 млн руб. Вторая зона охватывает Альметьевский, Лениногорский и Бугульминский районы, где предполагаемый объем ТКО — более 801 тыс. кубометров, а цена контракта — 341 млн руб.

Услуги будут оказываться с 1 апреля по 31 декабря 2025 года. Заказчиком выступает региональный оператор по обращению с ТКО в восточной зоне Республики Татарстан ООО «Гринта».

Анар Зейналов