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Сочинскую таможню подготовили к приему парома из Турции весной 2025 года

Запуск грузопассажирского парома между Сочи и Трабзоном запланирован весной 2025 года. Начальник Южного таможенного управления Андрей Беляев подтвердил готовность сочинского пункта досмотра к проведению контроля, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Изначально возобновление рейсов парома Seabridge планировалось на начало декабря 2024 года, затем дату передвинули на 23 января 2025 года из-за незавершенных работ по обновлению корпуса судна в связи с непогодой. Днем 18 января стало известно о переносе открытия паромной линии на март.

Предыдущая попытка запуска морского сообщения в мае 2023 года не состоялась из-за проблем со страхованием судна. По словам гендиректора компании-оператора «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, регулярное паромное сообщение между городами прекратилось в 2011 году. До этого с 1993 года на линии работали пять пассажирских паромов.

Паром Sea Bridge может принять до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. На борту есть 112 кают и 93 места в экономклассе. Время в пути составит не более 12 часов.

Анна Гречко

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