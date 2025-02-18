На Кубани вводят новую систему классификации средств размещения

В Краснодарском крае внедряют новую систему классификации средств размещения. Федеральная система «Гостеприимство» начала работу в 2025 году и разделяет объекты на четыре типа: гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Инна Петтухова отметила, что система позволит сделать процедуру классификации средств размещения более прозрачной и понятной. По ее словам, новый механизм классификации поспособствует повышению качества предоставления услуг.

Классификация средств размещения проходит в два этапа. Сначала объекты самостоятельно регистрируют на сайте Федеральной службы по аккредитации. Затем гостиницы и санатории получают категорию от одной до пяти звезд в специализированных организациях. Базам отдыха и кемпингам присвоение звездности не требуется.

Более 3 тыс. объектов Краснодарского края с действующими свидетельствами автоматически вошли в новый реестр. До 1 сентября 2025 года учреждения должны пройти самооценку, иначе их деятельность приостановят. Владельцам кемпингов необходимо зарегистрироваться до 1 марта 2025 года.

Все объекты обязаны разместить номер из единого реестра на входных группах, сайтах и в рекламных материалах. Исключение составляют детские лагеря, социальные учреждения, паломнические центры и фермерские хозяйства, принимающие туристов.

Нурий Бзасежев