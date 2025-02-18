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СК задержал обвиняемого в убийстве кубанского таксиста 24-летней давности

Следственный комитет России по Кубани задержал второго фигуранта дела об убийстве 28-летнего таксиста, совершенном летом 2000 года около хутора Радищево Новокубанского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 22 августа 2000 года. Двое мужчин остановили автомобиль частного перевозчика в Армавире и попросили отвезти их в хутор Радищево. Возле карьера злоумышленники напали на водителя.

В материалах дела также указано, что фигуранты избивали и душили потерпевшего, который сумел вырваться и попытался убежать. Преступники догнали жертву, нанесли ножевые ранения, после чего один из них переехал пострадавшего на его же автомобиле.

Первого участника преступления осудили в 2001 году, второй скрылся за границей и вернулся в Россию по поддельным документам. Сотрудники Новокубанского межрайонного следственного отдела СК и управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю обнаружили соучастника преступления в Ростовской области.

Задержанному предъявлено обвинение. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает сбор доказательств.

Нурий Бзасежев

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