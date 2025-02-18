Партнеров для сочинской AVA Tech будут искать в Китае

Российско-китайский научно-исследовательский центр цифровой экономики займется поиском партнеров и инвесторов в Китае для проектов компании AVA Tech (ООО «Аватех»), открывшей собственный технологический хаб в Сочи. Об этом в ходе презентации площадки сообщил директор центра Мехри Алиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По его словам, основная задача – привлечение финансирования для портфельных компаний, поиск китайских партнеров не только для AVA Tech, но и для всей группы AVA, а также трансфер и локализация китайских технологий в России. По мнению спикера, важно выстраивать взаимодействие и со средним, малым бизнесом. Им, отмечает господин Алиев, нужны возможности выхода не только на российский рынок, но и на площадки БРИКС+, в Индию, ОАЭ и другие страны.

Российско-китайский центр является партнером Ассоциации быстрорастущих технологических компаний («национальных чемпионов») и занимается стратегической координацией в области экспорта и импорта технологий в рамках БРИКС.

Соглашение о сотрудничестве между холдингом AVA Group (Краснодар) и Ассоциацией было подписано в ноябре 2024 года. Первый проект в рамках партнерства – создание в Сочи центра компетенций в области технологического предпринимательства.

Компания AVA Tech планирует привлекать в центр перспективные стартапы в сфере высоких технологий, предоставляя им инфраструктурную и финансовую поддержку.

Вячеслав Рыжков