На Кубани будут судить пенсионерку за мошенничество на 1,3 млн рублей

69-летняя жительница Крымского района предстанет перед судом за мошенничество на 1,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пенсионерка продала транспортной компании Новороссийска личный автомобиль марки Hyundai Solaris. Позже, узнав, что у организации есть услуги лизинга, она взяла в аренду на несколько месяцев свою ранее проданную машину. После продажи женщина не обратилась в ближайшее отделение ГИБДД, чтобы установить ограничения на пользование автомобилем и провести необходимые регистрационные действия. Таким образом, она повторно продала иномарку.

Пенсионерка обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ей грозит до 9 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

Алина Зорина