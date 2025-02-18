В Краснодаре на улице Московской остановлено трамвайное движение

Трамвайное движение по улице Московской в Краснодаре временно остановлено из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Юга.ру» Фото: «Юга.ру»

Из-за проведения ремонтных работ на ул. Московской после нового провала грунта временно прекращено движение трамваев. Маршруты №5, 15, 21 и 22 следуют до улицы Декабристов. Маршрут №8 следует до остановки «Улица 40-летия Победы». Кроме того, начал работать временный автобусный маршрут №0.

Движение трамваев планируют запустить в 17:00.

Алина Зорина