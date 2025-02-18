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Интерес петербуржцев к новостройкам вырос на 27% за месяц

Жители Санкт-Петербурга в январе 2025 года на 27% чаще интересовались квартирами в новостройках по сравнению с декабрем прошлого года. Предложение жилья на первичном рынке за год выросло на 7%, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В среднем по России объем предложения на платформе вырос на 39% относительно января 2024 года. Чаще размещали объявления о продаже однокомнатных квартир (+44%). В Петербурге на 25% выросло количество предложений по продаже студий, однокомнатных квартир — на 22%.

«В Москве спрос по сравнению с декабрем 2024 года увеличился на 17%, в Санкт-Петербурге — на 27%. Заметнее всего в городе спрос вырос на однокомнатные (+22%), двухкомнатные (+44%), трехкомнатные квартиры (+33%) и студии (+29%)»,— уточнили в «Авито Недвижимость».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что доля жилья эконом-класса в Петербурге сократилась в пять раз за пять лет.

Татьяна Титаева

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