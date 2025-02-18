Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мальчик, пострадавший после нападения матери в Армавире, пришел в себя

Ребенок, пострадавший из-за нападения матери с ножом, очнулся. Сейчас он находится в больнице, пишет «"КП"-Кубань» со ссылкой на источник.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По словам врачей, мальчик пробудет в медицинском учреждении еще несколько недель.

Ранее армавирский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о покушении на убийство ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно версии следствия, 15 февраля 2025 года девушка ударила ножом в грудь своего пятилетнего сына из-за его непослушания. Скорую помощь пострадавшему фигурантка вызвала только через два часа после происшествия. При этом подозреваемая попыталась представить произошедшее как несчастный случай.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...