Мальчик, пострадавший после нападения матери в Армавире, пришел в себя

Ребенок, пострадавший из-за нападения матери с ножом, очнулся. Сейчас он находится в больнице, пишет «"КП"-Кубань» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По словам врачей, мальчик пробудет в медицинском учреждении еще несколько недель.

Ранее армавирский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело о покушении на убийство ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Согласно версии следствия, 15 февраля 2025 года девушка ударила ножом в грудь своего пятилетнего сына из-за его непослушания. Скорую помощь пострадавшему фигурантка вызвала только через два часа после происшествия. При этом подозреваемая попыталась представить произошедшее как несчастный случай.

Алина Зорина