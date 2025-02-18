Технологические и научные компании опробуют разработки для очистки мазута в Анапе

Технологические компании и научные организации опробуют свои разработки, связанные с ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Анапе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Апробация технологий и средств ликвидации мазута будет происходить еженедельно по средам и четвергам. В среду будут производить сбор на координационные встречи, где также будут присутствовать представители МЧС России, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Кубанского научного фонда.

После этого технологии будут апробированы на специальных площадках, где научные сотрудники будут фиксировать результаты тестов. Решения по применению каждой предложенной технологии будут принимать на основе полученных результатов.

Алина Зорина