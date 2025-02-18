Суд оштрафовал жителя Нижнего Тагила на 35 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал местного жителя на 35 тыс. руб. по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации), сообщили в пресс-службе суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Гражданин П. в социальной сети "ВКонтакте" разместил комментарий, который дискредитирует Вооруженные Силы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ранее правоохранители задержали экс-завкафедрой управления персоналом Уральского государственного горного университета (УГГУ), старшего преподавателя Сергея Абрамова. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ с использованием служебного положения).
По версии следствия, в марте 2024 года обвиняемый в присутствии студентов допустил высказывания, содержащие заведомо ложную информацию о российской армии.