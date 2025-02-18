На Дону регоператор ООО «ЭкоЦентр» закупил около двух тысяч новых контейнеров

В Ростовской области с начала февраля временный региональный оператор Красносулинского и Миллеровского межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов передал около двух тысяч новых контейнеров для утилизации мусора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Новые контейнеры установлены в городах Гуково, Зверево, Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Шахтах и районах Верхнедонский, Миллеровский, Кашарский и Шолоховский. До конца февраля планируется передать 110 контейнеров в Новошахтинск и 500 контейнеров для других муниципалитетов.

Глава региона Юрий Слюсарь поручил местным властям ускорить работу по выделению новых площадок для временного накопления отходов. В области необходимо привести в порядок более 7,5 тыс. контейнерных площадок.

Уточняется, что с начала года с территорий обоих МЭОКов вывезено более 105 тыс. куб. метров твердых коммунальных отходов. Ситуация стабилизируется: в Новошахтинске число жалоб на несвоевременный вывоз мусора снизилось в десятки раз. Также продолжается расчистка свалок, оставленных предыдущим оператором — уже ликвидировано 35% из них.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что временный региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» приступит к вывозу мусора с территорий Ростовской области с 1 февраля.

Снежана Стодольская