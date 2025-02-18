Небольшие фрагменты мазута обнаружены на нескольких участках побережья Анапы

Небольшие выбросы застывших капель мазута обнаружили на нескольких участках берега Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Небольшие фрагменты нефтепродуктов нашли на участке в районе устья реки Можепсин, на Центральном пляже Анапы, а также на пляжах «Тортуга» и в Джемете. Территории находятся в зоне ответственности Краснодара, Белореченского, Тимашевского и Абинского районов.

Как сообщается, в первую очередь муниципальные команды ликвидируют новые выбросы нефтепродуктов, а затем продолжают очищать основную часть пляжа.

Алина Зорина