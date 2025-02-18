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Небольшие фрагменты мазута обнаружены на нескольких участках побережья Анапы

Небольшие выбросы застывших капель мазута обнаружили на нескольких участках берега Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Небольшие фрагменты нефтепродуктов нашли на участке в районе устья реки Можепсин, на Центральном пляже Анапы, а также на пляжах «Тортуга» и в Джемете. Территории находятся в зоне ответственности Краснодара, Белореченского, Тимашевского и Абинского районов.

Как сообщается, в первую очередь муниципальные команды ликвидируют новые выбросы нефтепродуктов, а затем продолжают очищать основную часть пляжа.

Алина Зорина

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