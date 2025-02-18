В Крыму пожарные локализовали крупный пожар в магазине
Пожарные локализовали возгорание в магазине, расположенном в пгт. Гвардейское Республики Крым, на 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
К тушению огня привлечены 63 специалиста и 21 единица техники. Данные об эвакуированных и пострадавших не поступали.
Прокуратура Крыма проведет проверку по факту возгорания. Будут оценены действия ответственных лиц по соблюдению правил пожарной безопасности при организации торговой деятельности.