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«ТНС Энерго» отсудила 13,4 млн рублей у ростовских управляющих компаний

С начала года «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» выиграла суды у четырех управляющих компаний на сумму 13,4 млн руб. Эти средства пойдут на погашение долгов за электроэнергию, сообщает пресс-служба компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иски на общую сумму в 17,2 млн руб. еще предстоит рассмотреть суду. Среди компаний с задолженностью: ООО УК «Мир» (3,1 млн руб.), ООО «Уютный мир» (2,6 млн руб.), ООО УК «Белокалитвинская» (2,5 млн руб.) и ООО «УК "Фортис"» (1,6 млн руб.).

Дмитрий Ковалевский

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