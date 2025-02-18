В Крыму реализуют два инвестпроекта на 5,6 млрд рублей

В Крыму согласованы два новых инвестиционных проекта на общую сумму 5,6 млрд руб. Решение принято на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата, передает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Первый проект предусматривает строительство жилого комплекса в Саках. По словам министра финансов Крыма Ирины Кивико, застройщик планирует возвести 15 многоквартирных домов и создать современную инфраструктуру. Проект направлен на удовлетворение спроса на жилье и улучшение качества городской среды.

Второй проект — строительство завода по производству железобетонных изделий в Джанкое. Госпожа Кивико отметила, что запуск предприятия обеспечит рынок региона качественными строительными материалами.

В рамках постановления Совета министров Крыма от 2014 года на территории республики реализуется 272 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 589 млрд руб. Из них 186 млрд руб. уже вложено, создано 8,6 тыс. рабочих мест.

Вячеслав Рыжков