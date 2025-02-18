На стройплощадке в Анапе нашли 36 боеприпасов времен ВОВ

Взрывотехники Росгвардии уничтожили 36 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на строительной площадке в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Боеприпасы были найдены рабочими при разработке котлована в селе Супсех. В ковше экскаватора оказались металлические предметы, напоминающие снаряды, после чего о находке сообщили в правоохранительные органы.

Прибывшая группа разминирования ОМОН «Пластун» обследовала территорию и выявила 29 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, а также семь 14,5-мм пулеметных патронов. Все боеприпасы были вывезены в безопасное место и уничтожены.

Вячеслав Рыжков