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За месяц выдача кредитных карт в Свердловской области сократилась на 18%

В январе в Свердловской области было выдано 33,9 тыс. кредитных карт, что на 18,2% меньше, чем в декабре 2024 года (41,5 тыс. ед.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточняется в данных НБКИ, по количеству выданных кредитных карт Свердловская область занимает седьмое место среди российских регионов. В целом по стране в январе было выдано 1,06 млн шт. кредитных карт, что на 18,1% ниже уровня декабря прошлого года (1,29 млн ед.).

По сравнению с прошлым годом выдача новых кредиток в январе 2025 года сократилась на 48,1% (в январе — 2,03 млн. ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, выдача новых кредитных карт сокращается восьмой месяц подряд. «Сложившаяся тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)»,— отметил господин Волков. Он добавил, что банки ориентируются, в основном, на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Свердловской области в IV квартале 2024 года было выдано 139,2 тыс. кредитных карт, что на 28,1% ниже показателей III квартала (193,6 тыс. ед.).

Анастасия Таначева

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