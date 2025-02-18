«Кубань Кредит» вошел в число крупнейших банков РФ по объему займов для индивидуальных предпринимателей

Банк «Кубань Кредит» занял 9-ю позицию в рейтинге «Крупнейшие банки по сумме займов для ИП в 2024 году», составленном бесплатным сервисом подбора финансовых продуктов «Бробанк.ру».

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В исследовании приняли участие 211 кредитных организаций, предоставляющих займы предпринимателям. Составители рейтинга оценивали деятельность банков по нескольким критериям: учитывался только качественный кредитный портфель, а также динамика его изменения. Данные были собраны из отчетных форм, опубликованных на сайте Банка России.

Согласно рейтингу, на 1 января 2025 года объем займов для индивидуальных предпринимателей в Банке «Кубань Кредит» составил 13,1 млрд рублей, а прирост за 2024 год достиг 1,5 млрд рублей. По этому показателю «Кубань Кредит» также вошел в число лидеров рынка, заняв 10-ю позицию.

КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года

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