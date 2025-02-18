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Росприроднадзор потребует с липецких «Овощей Черноземья» возместить ущерб почве

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора рассчитает ущерб, который ООО «Овощи Черноземья» (структура агрохолдинга «Эко-культура», владеющая тепличным комплексом в Усманском районе) причинило почве на участке площадью свыше 717 кв. м. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

Во время внеплановой выездной проверки по согласованию с прокуратурой Липецкой области сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы почвы. Анализ показал повышенное содержание азота аммонийного, железа, нефтепродуктов, фосфат-иона, хлорид-иона.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в 2012 году в Усмани Липецкой области для выращивания овощей защищенного грунта. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Владельцами с равными долями являются ООО «Эко-культура инвест» и ООО «Эко-культура», которые в свою очередь принадлежат Александру Рудакову. 2023 год компания отработала с выручкой 6,4 млрд руб. и чистым убытком 501 млн руб. Генеральный директор — Ольга Столярова.

В конце января апелляционный суд отказал «Овощам Черноземья» в отмене решения первой инстанции о взыскании с компании 1,4 млн руб. В эту сумму был оценен ущерб почве в Усманском районе на участке площадью 450 кв. м.

Юрий Голубь

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