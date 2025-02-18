В Крыму тушат пожар в магазине на 1,5 тысячах «квадратов»

Огонь охватил здание магазина в пгт. Гвардейское, которое расположено в Крыму. Площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас к тушению огня привлечены 38 специалистов и 10 единиц техники. Данные об эвакуированных и пострадавших не поступали.

По поручению прокурора Крыма Олега Камшилова организована проверка. Будут оценены действия ответственных лиц по соблюдению правил пожарной безопасности при организации торговой деятельности.

Алина Зорина