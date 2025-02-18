В Кольцово задержали тюменку с 23 кг сувениров из Индии

Таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали 46-летнюю жительницу Тюмени, прилетевшую из Гоа в Индии с багажом, в котором находилось 23 кг сувениров, сообщили в Уральском таможенном управлении (УТУ).

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Среди сувениров оказалось около 350 фигурок, браслетов, благовоний, серег и одежды. Туристка сообщила, что везла товары не для себя, а также сказала, что не знала о необходимости их декларирования — таможенные правила она не изучала. В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Отнесение товаров к товарам личного пользования, перемещаемых физическими лицами через таможню, осуществляется таможенным органом, в том числе исходя из характера и количества товаров.

Ранее таможня в Кольцово пресекла ввоз 91 кг одежды в качестве свадебных подарков: в багаже пассажирки было обнаружено 185 платьев, палантинов, шарфов, носков и тканей.

Ирина Пичурина