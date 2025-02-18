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Нижнекамка потеряла более полумиллиона рублей после разговора с мошенниками

В Нижнекамске 22-летняя местная жительница потеряла 512 тыс. руб. после телефонного разговора с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная, назвавшаяся менеджером компании сотовой связи, и сообщила о том, что необходимо продлить договор обслуживания сим-карты. Для этого она попросила сообщить код, который придет на телефон.

Позже с девушкой связался неизвестный, который представился сотрудником портала государственных услуг. Он убедил ее, что ее личный кабинет взломан, а мошенники оформили заявку на кредит от ее имени. Чтобы предотвратить списание средств, потерпевшей посоветовали перевести все свои деньги на «безопасные счета».

Доверившись неизвестным, потерпевшая выполнила их инструкции и перевела все свои сбережения — 512 тыс. руб. — на указанные мошенниками реквизиты.

Артём Дергунов

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