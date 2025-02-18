Эколог прокомментировал появление нового острова в Новороссийске

Появление нового острова у Суджукской косы в Новороссийске связано с избыточным скоплением гальки на городских пляжах, пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе Кубани Вениамина Голубитченко. По его словам, именно этот материал, использованный ранее для отсыпки береговой линии, мигрирует под воздействием течений и волн, забивая проран Суджукской лагуны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Воронцов Фото: Сергей Воронцов

Господин Голубитченко заявил, что появление нового острова «не повод для оптимизма». Эколог объяснил, что избыточный объем гальки накапливается в затишных участках берега, меняя структуру косы и влияя на местные течения. В результате проран перестает размываться, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на состоянии лагуны.

Образовавшийся после шторма остров площадью 5-6 кв. м был ранее замечен местными жителями, фотографии появились в городских СМИ.

Вячеслав Рыжков