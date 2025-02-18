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Жителя Туапсе будут судить за распространение ложной информации о действиях ВС РФ

Житель Туапсе предстанет перед судом за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в мае 2022 года в одной из соцсетей обвиняемый распространял видео и ложные данные о действиях Вооруженных сил Российской Федерации во время проведения спецоперации. В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

30-летний житель Туапсе обвиняется по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина

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