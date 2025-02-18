Жителя Туапсе будут судить за распространение ложной информации о действиях ВС РФ

Житель Туапсе предстанет перед судом за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в мае 2022 года в одной из соцсетей обвиняемый распространял видео и ложные данные о действиях Вооруженных сил Российской Федерации во время проведения спецоперации. В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

30-летний житель Туапсе обвиняется по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина