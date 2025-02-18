В Марий Эл МВД предупредило граждан о новой схеме мошенничества

Сотрудники марийского МВД предупреждают граждан о новой схеме мошенничества посредством видеозвонков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

По данным правоохранительных органов, мошенники через видеозвонки связываются с сотрудниками компаний, представляясь руководителями организаций. Для этого используются данные, доступные на официальных сайтах компаний. В ходе звонка видеоизображение отсутствует, имитируются проблемы со связью, вынуждая таким образом собеседника произнести фразы: «я вас не вижу» или «я вам напишу», при этом запись видеоразговора записывается.

«Затем запись используется для обмана других сотрудников организации. Мошенники, выдавая себя за представителей правоохранительных органов или прокуратуры, связываются с работниками через мессенджеры. Под предлогом проведения проверки или расследования они запугивают жертв, утверждая, что денежные средства могут быть незаконно переведены, например, в пользу Украины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

После, для того чтобы предотвратить это, потерпевших просят снять деньги, в том числе кредитные, и перевести их на «безопасные счета». Для убедительности неизвестные могут использовать видеозвонки, на которых изображены люди в форме, а также присылать поддельные копии официальных документов.

Артём Дергунов