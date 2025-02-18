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Из загоревшейся многоэтажки в ростовском ЖК эвакуировали 70 человек

Спасатели эвакуировали 70 жильцов многоквартирного дома по ул. Художественной в ростовском ЖК «Платовский». В одной из квартир произошло возгорание — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: МЧС Республики Адыгея

Фото: МЧС Республики Адыгея

В тушении задействовали четыре спецмашины и 16 пожарных. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что в одной из многоэтажек Каменска-Шахтинского взорвался баллон с газом. Погиб 67-летний пенсионер.

Дмитрий Ковалевский

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