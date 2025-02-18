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С 1 марта Росреестр Чувашии будет взаимодействовать с юрлицами в электронном виде

Росреестр Чувашии с 1 марта переходит на взаимодействие с юридическими лицами в электронном виде. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Республике Чувашия.

Все бумажные документы будут возвращаться без рассмотрения. Заявления и документы для участия в долевом строительстве также будут принимать только в цифровом виде с квалифицированной электронной подписью застройщика и долевика.

Ранее пресс-служба Росреестра Татарстана сообщила, что татарстанские застройщики готовы перейти в электронный формат взаимодействия после вступления в силу соответствующего федерального закона.

Дарья Сайфиева

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