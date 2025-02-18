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Житель Северского района осужден за публичные призывы к экстремизму

В Северском районе местного жителя осудили за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимый являлся приверженцем националистической идеологии. В соцсети «ВКонтакте» в открытой группе он опубликовал под постом комментарий, который содержал призыв к насильственным действиям по отношению к другой национальности. При этом он осознавал, что его комментарий будет доступен для прочтения другим пользователям. В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

Жителя Северского района признали виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Его приговорили к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год. В течение этого времени он должен доказать исправление. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина

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