В парке «Лога» злоумышленники украли более 70 игрушек и реквизит
В парке «Лога» в Ростовской области группа лиц украла более 70 мягких игрушек и реквизит. Об этом сообщает пресс-служба парка.
Фото: пресс-служба парка «Лога»
Гуляя в парке, трое молодых людей зашли на закрытую территорию. После продолжительного поиска злоумышленники вынесли реквизит и игрушки в черных мусорных пакетах.
«Возможно, вы узнаете этих «героев» по фото в их соцсетях верхом на коне, ведь не каждый может «похвастаться» таким фото, так как это запрещено правилами посещения парка»,– написали сотрудники.