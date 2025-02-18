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В парке «Лога» злоумышленники украли более 70 игрушек и реквизит

В парке «Лога» в Ростовской области группа лиц украла более 70 мягких игрушек и реквизит. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Фото: пресс-служба парка «Лога»

Фото: пресс-служба парка «Лога»

Гуляя в парке, трое молодых людей зашли на закрытую территорию. После продолжительного поиска злоумышленники вынесли реквизит и игрушки в черных мусорных пакетах.

«Возможно, вы узнаете этих «героев» по фото в их соцсетях верхом на коне, ведь не каждый может «похвастаться» таким фото, так как это запрещено правилами посещения парка»,– написали сотрудники.

Анна Марьина

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