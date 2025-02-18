За сутки в Сочи использовали почти 1 тысячу тонн противогололедных материалов

За прошедшие сутки специалисты в Сочи использовали около 1 тыс. т противогололедных материалов на дорогах. В расчистке задействованы 143 единицы техники и почти 200 человек, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Минувшей ночью в Сочи прошел снег с дождем, в горном кластере продолжаются осадки. В районе Красной Поляны работает 60 единиц специальной техники. На дежурстве на предприятиях коммунальной сферы задействовано более 600 человек. Бригады выезжают на вызовы, поступающие из разных районов.

Как заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов, по поручению мэра Андрея Прошунина все городские службы с ночи начали расчистку основных дорог. Благодаря этому утром все автобусы на маршрутах общественного транспорта вышли на линию без задержек и расписание движения не было нарушено. Также обеспечен проезд ко всем социальным объектам, включая школьные автобусы. В связи с продолжающимися осадками на всех участках дороги ведется мониторинг.

В Краснополянском поселковом округе из-за налипания снега на провода произошло несколько локальных повреждений линии электропередачи в селах Чвижепсе и Медовеевка. Сейчас потребители подключены к альтернативным источникам питания, энергетики ведут восстановительные работы.

Согласно прогнозам метеорологов, в предгорной и горной зонах Сочи сегодня ожидается продолжение снегопада. На побережье пройдет дождь. На дорогах возможна гололедица. Въезд в горный кластер для автомобилей без зимней резины ограничен.

В горах, на высотах свыше 500 м над уровнем моря, сохраняется лавинная опасность. В случае возникновения происшествий рекомендуется звонить по номеру 112.

Алина Зорина